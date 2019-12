“Giocattoli in Movimento” sabato 4 Gennaio 2020

Il Meetup “Grilli Sanniti” ed il Movimento 5 Stelle di Benevento comunicano che sabato 4 gennaio 2020 organizzeranno un gazebo di “Giocattoli in Movimento” presso i giardini del Museo Arcos lungo Corso Garibaldi.

Solidarietà, riuso ed economia circolare: tutto questo è Giocattoli in MoVimento, l’iniziativa del MoVimento 5 Stelle pensata per promuovere lo scambio dei doni in maniera solidale ed ecologica nelle festività natalizie.

Portando due giocattoli o due libri per bambini usati e in buono stato in uno dei punti di raccolta in tutta Italia, sarà possibile riceverne uno in cambio.

Una festa per tanti, con i bambini doppiamente felici, perché avranno ricevuto un nuovo gioco e perché avranno dato il loro piccolo ma importante contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

Raccoglieremo, così, giocattoli per le strutture che lavorano a sostegno dell’infanzia come reparti pediatrici, case famiglia o asili pubblici.

Giocattoli in MoVimento innesca un meccanismo virtuoso che tutela l’ambiente e sostiene i meno fortunati, sensibilizzando i più piccoli al dono e al riuso.

Diventa anche tu parte attiva di questa rivoluzione gentile.

I portavoce del Movimento 5 Stelle Benevento ed i componenti del Meetup Grilli Sanniti Augurano a Tutti un Felice e Sereno Natale

Mi piace: Mi piace Caricamento...